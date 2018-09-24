В Адыгее открыли новый цех молзавода «Тамбовский»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на открытии производственного подразделения предприятия.

Предприятие является одним из крупнейших производителей рассольных сыров в Адыгее, входит в число ведущих предприятий молочной промышленности на юге России.

В рабочей поездке главу Адыгеи сопровождали главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по Адыгее Сергей Дрокин, премьер-министр республики Александр Наролин, руководитель администрации главы Адыгеи и кабинета министров Мурат Тхакушинов, заместитель премьер-министра Вячеслав Сапиев, министр экономического развития и торговли Олег Топоров, министр труда и социального развития Джанбеч Мирза, первый заместитель министра сельского хозяйства Аслан Хапачев.

Как сообщил гендиректор молзавода Мурат Тлюстангелов, предприятие, головное производство которого расположено в хуторе Тамбовском Гиагинского района, постоянно развивается, наращивает объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции.

Недавно ООО «Тамбовский» завершило реализацию инвестиционного проекта по строительству в Майкопе современного цеха упаковки готовой продукции. Общая сумма инвестиций составила 120 млн рублей.

Глава Адыгеи осмотрел цех, ознакомился с новыми производственными линиями. В частности, на площади более 2 тыс. кв. м установлены современные вакуумные и упаковочные машины, холодильные и микроволновые установки, другое современное оборудование. С момента запуска цеха уже упаковано около 184 т готовой продукции. Сегодня цех выпускает около 5 т готовой продукции в сутки. Планируется довести этот показатель до 20 т.

Тлюстангелов поблагодарил главу республики за поддержку в реализации проекта, содействие республиканской власти в вопросах присоединения объекта к электросетям, создания условий для развития бизнеса. Руководитель предприятия также рассказал о преимуществах нового цеха, улучшенных условиях труда, сообщил о реализации других проектов по модернизации действующего производства. На головном предприятии произведена реконструкция зданий, складских и холодильных помещений. Ведется строительство еще восьми объектов. Предполагаемый объем инвестиций — около 230 млн рублей.

Кумпилов дал высокую оценку деятельности предприятия, подчеркнув заинтересованность руководства региона в успешных и рентабельных производствах.

«Модернизация производства — одно из главных условий увеличения производственных мощностей. Примером этому является молзавод «Тамбовский». Благодаря инновационному подходу на предприятии отмечен рост показателей финансово-экономической деятельности, соответственно увеличиваются и налоговые поступления в бюджет, создаются новые рабочие места. Все это позитивно отражается на развитии экономики региона в целом. Поэтому мы заинтересованы в таких предприятиях и будем их поддерживать, создавать условия для развития бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности региона», — сказал глава Адыгеи.

В ходе общения с представителями трудового коллектива Кумпилов поинтересовался условиями труда, величиной зарплаты и указал руководителю предприятия на важность выполнения социальных обязательств. Тут же руководитель региона поручил рассмотреть обращения работников и скорректировать время движения общественного транспорта в соответствии с режимом работы цеха для удобства сотрудников.

По словам Тлюстангелова, на предприятии ежегодно увеличивается численность работников, что позволяет решать проблему занятости населения хутора и соседних сельских территорий. В 2018 году по сравнению с 2016 годом численность работников завода увеличилась в 2 раза. Благодаря реализации инвестпроекта будет создано до 250 новых рабочих мест, сейчас трудоустроено 80 человек. Темп роста заработной платы на предприятии составил 147% к уровню 2016 года.

Работников предприятия организованно доставляют на завод и обратно, обеспечивают спецодеждой, есть своя столовая, прачечная. Как заверил гендиректор, дальнейшая деятельность ООО «Тамбовский» нацелена на повышение эффективности парка технологического оборудования, сокращение длительности производственного цикла изготовления продукции, снижение потерь, увеличение ассортимента и сбыта выпускаемой продукции, создание благоприятных условий труда.

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