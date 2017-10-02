В Адыгее открыли республиканский стадион после девятилетней реконструкции

Спортивный объект находится в Майкопе.

Реконструкция стадиона началась в 2008 году. Общая стоимость проекта составила более 925 млн рублей. Деньги выделили из федерального и республиканского бюджетов.

На стадионе построили новые трибуны, сделали беговые дорожки, футбольное поле, легкоатлетический сектор и подтрибунные помещения. Общая вместимость трибун составляет более 14 тыс. человек. Около северной трибуны, на Аллее чемпионов, высадили деревья.

На открытии гостям показали лазерное шоу. Болельщики увидели фильм об истории стадиона и майкопской футбольной «Дружбы», сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.

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