В Адыгее открылся новый филиал ТЦ «Квадрат»

Экономическую привлекательность Кубани подтверждают расширяющиеся крупные торговые сети. На трассе М4 «Дон» в Теучежском районе Адыгеи открылся центр керамической плитки.

«Клиенты могут, минуя пробки, попасть к нам в магазин. У нас прекрасная парковка. Мы охватываем и Республику Адыгея, и Черноморское побережье», — сказал старший продавец торгового центра «Квадрат» Олег Лифенко.

«Смотрели плитку, сравнивали с ценами других магазинов. Выбор здесь, конечно, побольше», — сказал покупатель Альберт Тешев.

От мелкой мозаики до крупноформатных плит с репродукциями картин — выбор и пожелания покупателей не ограничиваются только ассортиментом магазина. Можно почувствовать себя настоящим дизайнером и придумать свою собственную модель. Задача клиента — принести эскиз. А воплотить фантазию — дело рук сотрудников. Цех по изготовлению керамики находится в краснодарском филиале, и в этом году производство значительно расширилось.

«Так как мы хотим предложить клиенту оптимальную цену и качество, мы решили производить это сами, а не везти из Европы», — пояснил заместитель директора по техническим вопросам торгового центра «Квадрат» в Краснодаре Александр Ветер.

Большинство керамики в краснодарском и адыгейском филиалах — собственного производства. Материал для творчества — мрамор или натуральный камень из разных уголков мира. Кроме художественного панно с затейливыми узорами, здесь изготавливают столешницы для ванных комнат, ступени для дома и столы для офиса. Их тоже можно заказать исключительно на свой вкус.

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