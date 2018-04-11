В Адыгее оторвавшийся от грузовика прицеп протаранил микроавтобус и легковушку

Авария произошла около 13:00 11 апреля в Кошехабльском районе Республики Адыгея на 83-м километре трассы Майкоп — Гиагинская — Псебай.

По предварительным данным, у грузового КамАЗа по неустановленной пока причине произошла разблокировка прицепного устройства. В результате прицеп, загруженный зерном, выкатился на встречную полосу и столкнулся с грузопассажирским микроавтобусом и ВАЗ-2121.

В аварии погиб водитель микроавтобуса, а водитель отечественного автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения на участке дороги, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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