В Адыгее парень угнал машину с АЗС, сбил ее владельца и перевернулся в кювет

Подозреваемого задержали 25 марта в Майкопе.

В социальных сетях появилась видеозапись с камер наружного наблюдения с АЗС. На записи видно, как водитель передает ключи от автомобиля парню, идет платить за бензин, в этот момент молодой человек садится в машину и уезжает. Водитель, заметив, что его автомобиль выезжает с заправки, пытается догнать его. При этом машина продолжает ехать и тащит за собой владельца по асфальту.

По данным полиции, инцидент произошел 25 марта около 14:00 на окраине Майкопа. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что 48-летний владелец Lada Granta передал ключи пассажиру, чтобы тот помог заправить автомобиль. Вместо этого, парень завел двигатель и поехал. Владелец машины попытался его остановить, но угонщик его сбил и уехал. Мужчина после этого обратился за помощью в медицинское учреждение. На задержание подозреваемого ориентировали все наряды наружных служб Майкопа и близлежащих районов.

Вскоре выяснилось, что угонщик, находясь в пригороде Майкопа, не справился с управлением и съехал с дороги. Машина опрокинулась, а сам злоумышленник попытался сбежать, но его задержали. Им оказался 22-летний ранее судимый житель Майкопского района.

Установили, что парень не получал водительского удостоверения, а на предложение пройти медицинское освидетельствование ответил отказом. За это его привлекли к административной ответственности. Кроме того, возбудили уголовное дело об угоне. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Адыгея.

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