В Адыгее подвели итоги проведения государственной итоговой аттестации выпускников

На заседании Кабинета министров республики, которое провел глава Адыгеи Мурат Кумпилов, заслушали отчет о мерах по повышению качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 2019 году.

Заместитель министра образования и науки республики Надежда Кабанова подчеркнула, что в текущем году все выпускные экзамены прошли максимально объективно, без существенных нарушений. Для этого были приняты все меры, в том числе и по информационной безопасности. При подготовке к ЕГЭ была модернизирована система видеонаблюдения, реализованы новые технологические требования Рособрнадзора.

В среднем итоги аттестации школьников остались на уровне прошлого года. Увеличилось число выпускников с хорошими результатами экзаменов: 11 человек получили 100 баллов, из них три выпускника — по русскому языку, три — по химии, четыре — по истории, один — по информатике. Второй год нет двоечников по русскому языку. Вместе с тем проблемным для учащихся школ является экзамен по математике. За шпаргалки удалены два выпускника девятых классов и два — 11 классов без права пересдачи экзаменов в текущем году.

По результатам ГИА для девятиклассников выявлены системные недоработки в изучении математики в ряде школ. В числе лидеров по результатам выпускных экзаменов названы большинство школ Майкопа и Адыгейская республиканская гимназия. Актуальным остается и вопрос качества подготовки медалистов. В этом году их число уменьшилось.

Глава республики поручил министерству тщательно проанализировать ситуацию, сделать определенные выводы и представить их вместе с рекомендациями каждому муниципалитету. Контроль за их выполнением возложили на глав муниципальных образований.

Также продолжат работу по развитию инфраструктуры технологического сопровождения ГИА, повышению квалификации учителей, организаторов ГИА, распространению в педколлективах лучших практик подготовки выпускников.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник