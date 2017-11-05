В Адыгее полицейские помогли двум женщинам выбраться из леса

05 ноября в 11:45

Жительницы Краснодара отправились за грибами и заблудились.

Инцидент произошел в Тахтамукайском районе. Женщины 42 и 47 лет припарковали автомобиль на окраине населенного пункта и зашли в лес. Когда они ушли далеко от машины, то поняли, что самостоятельно вернуться назад не смогут, так как не запомнили обратную дорогу. Одна из женщин взяла с собой сотовый телефон и, заблудившись, смогла дозвониться до службы спасения.

На поиски грибников отправили полицейские, егеря, спасатели и волонтеры. Операция продолжалась в течение нескольких часов. Вскоре одна из групп обнаружила следы, по которым и удалось найти женщин, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Вернуться на ленту

Источник