В Адыгее поручили ускорить строительство развязки на трассе М4 «Дон»

Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов на встрече с начальником краснодарского управления госкомпании «Автодор» Николаем Ильиным потребовал ускорить строительство транспортной развязки на федеральной трассе М4 «Дон».

Трехуровневую транспортную развязку около аула Тугургой на участке дороги Краснодар — Новороссийск — Адыгея планировали завершить в феврале. Стоимость работ составляла около 1 млрд рублей.

По информации Ильина, на объекте сменилось два подрядчика. Сейчас генподрядчиком является компания ЗАО «ИПС». Срок окончания работ перенесли на сентябрь 2018 года.

«Автомобилисты и грузоперевозчики испытывают большие трудности из-за пробок на этом участке. И люди справедливо высказывают свое недовольство. А в курортный сезон ситуация еще усугубится. Раскачиваться некогда. Требую скорейшего завершения строительства транспортной развязки», — подчеркнул Кумпилов.

На встрече также обсудили вопрос реконструкции участка автодороги М4 «Дон» от Краснодара до Адыгейска. Здесь планируется заменить дренажную систему, ликвидировать просадки, усилить полотно. Работы планируется завершить в 2018 году.

Кумпилов отметил, что через этот участок проходит основной поток отдыхающих на Черноморское побережье. В прошлом курортном сезоне пиковый показатель составил 78 тыс. автомобилей в сутки, сообщает пресс-служба администрации республики Адыгея.

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