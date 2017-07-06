В Адыгее после прорыва дамбы завели уголовное дело о халатности

Его фигурантом стал руководитель Центра по эксплуатации гидротехнических сооружений.

По данным следствия, в 2016—2017 годах руководитель ГБУ по Республике Адыгея «Центр по эксплуатации гидротехнических сооружений» не исполнил свои должностные обязанности из-за недобросовестного и небрежного отношения к службе. Мужчина проигнорировал требования безопасности гидротехнических сооружений. Это привело к тому, что в условиях обильных дождей и подъема уровня воды в реке Фарс 26 мая прорвало защитную дамбу. В связи с этим пострадали 1 тыс. 770 человек, 202 человека полностью утратили имущество первой необходимости, 29 частных домов признаны аварийными. В результате Шовгеновскому району был причинен ущерб в размере более 69 млн рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «Халатность», расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Кошехабльском районе Адыгеи 25 мая из-за дождевого паводка был введен режим ЧС. Из-за повышения уровня воды в реке Фарс 26 мая произошло разрушение тела водоотводной дамбы в окрестностях аула Хакуринохабль в Шовгеновском районе. В результате прорыва дамбы в Адыгее оказались подтоплены четыре района. К ликвидации последствий паводка привлекли более 400 человек. В Адыгее в июне сумма ущерба от паводка составила 307 млн рублей.

Вернуться на ленту

Источник