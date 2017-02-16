В Адыгее после распития «боярышника» мужчина зарезал собутыльника

В Адыгее в феврале против местного жителя возбудили угловое дело. Мужчину заподозрили в убийстве знакомого.

Установлено, что вечером 13 февраля четверо мужчин выпивали настойку боярышника в одном из домов на хуторе Новый сад. Позже двое гостей ушли, а хозяин дома и его гость, оба в возрасте 42 лет, остались и продолжили выпивать спиртное.

«По версии следствия, во время застолья между ними произошла ссора, а потом драка, во время которой гость взял нож и один раз ударил в грудь хозяина дома. После этого злоумышленник ушел, оставив еще живого пострадавшего одного. Экспертиза показала, что мужчина скончался от полученного ранения через 1,5 часа. Через время в дом вернулся один из приятелей, обнаружил тело погибшего и вызвал полицию», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Тахтамукайскому району СУ СК РФ по Республике Адыгея Виктор Завада.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Следователи устанавливаю обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

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