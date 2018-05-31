В Адыгее появился первый в России музей математики под открытым небом

«Математический парк» открылся 31 мая в Майкопе.

Среди экспонатов — додекаэдр, гиперболоидная башня, лента Мебиуса, беседка с объемным куполом, многогранник Силаши и схема старинного Кенигсберга. Каждый посетитель музея может попробовать на практике решить математическую задачу Леонарда Эйлера о семи кенигсбергских мостах.

По словам вице-президента РАН Валерия Козлова, в Адыгее планируется проводить математические конференции и школы молодых ученых.

В разработке образовательного проекта участвовали Республиканская естественно-математическая школа и Математический институт имени Владимира Стеклова РАН. На благоустройство парка из бюджета республики было выделено 10 млн рублей.

Работы велись с сентября прошлого года. В создании экспонатов участвовали ювелир и оружейник Ася Еутых и дизайнер Татьяна Ваганова, сообщает ТАСС.

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