В Адыгее появится первый в РФ питомник самшита колхидского

21 апреля в 17:56

В Республике Адыгея создадут первый на территории России питомник реликтового растения — самшита колхидского площадью около 4 га.

Этот вопрос обсудили представители кабинета министров республики и АНО «Центр природы Кавказа» в ходе первого заседания рабочей группы по реализации природоохранных проектов, которое прошло 21 апреля в Майкопе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе центра.

Генетический резерват разместится на площади около 4 га, а на его территории откроется экологическая тропа для туристов. В рамках проекта пройдут эколого-волонтерские акции по посадке черенков и саженцев молодого самшита, первая из которых состоится 22 апреля на территории Цицинского участкового лесничества.

Параллельно экологи, эксперты и профильные ведомства республики проводят на регулярной основе биологические обработки еще сохранившихся в дикой природе участков самшитовых лесов.

До конца мая будут разработаны дорожные карты по проекту сохранения последнего участка самшита колхидского в Адыгее и проекту экологического просвещения местного населения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в апреле специалисты начали обрабатывать самшит от насекомых-вредителей.

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