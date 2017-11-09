В Адыгее приставы передали государству конфискованные у членов банды 24 кг золота

Решение об этом в ноябре принял Майкопский городской суд. Обвиняемых по этому делу осудили в январе.

Металлические предметы, изготовленные из сплава на основе золота членами ОПГ, находились в камере хранения Майкопского городского суда. После вынесения приговора они подлежали сдаче в государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ.

Приставы 8 ноября изъяли конфискованное золото и посредством Спецсвязи России передали золото государству, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП России по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Майкопе в 2015 году предприятие производило ювелирные изделия из неучтенного золота, привезенного из Республики Крым. Готовые украшения предприятие отправляло обратно в Крым на реализацию в магазины одной из торговых сетей. Из Адыгеи в Крым золото перевозили на легковых автомобилях. С февраля по июнь 2015 года злоумышленники изготовили и продали более 23 кг золота стоимостью более 48 млн рублей.

В январе суд назначил каждому из обвиняемых от одного года до 4,5 лет лишения свободы в исправительных колониях общего режима, а также штрафы в размере от 100 тыс. рублей до 800 тыс. рублей.

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