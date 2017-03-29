В Адыгее пропал 17-летний мальчик

Полиция Адыгеи начала поиски 17-летнего Олега Беликова из Майкопа, который 28 марта ушел из дома и не вернулся.

Сейчас его местонахождение неизвестно. Подростку на вид 16-18 лет, его рост — 160-170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, волнистые. Мальчик был одет в черную куртку, кофту, темно-синие джинсы, черные кеды.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Олега Беликова, просят обращаться по телефонам 8 (8772) 59-64-00, 59-65-11, 52-30-71 или 02, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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