В Адыгее прошел отчетный сбор Майкопского отдела Кубанского казачьего войска

Отдел насчитывает восемь районных казачьих обществ, в которых состоят 5 тыс. человек.

Они работают совместно с полицией, следят за общественным порядком во время праздников, охраняют детские сады и школы. А еще рассказывают ученикам об истории казачества. Причем не только в специализированных классах, но и в тех, которые только претендуют на звание казачьих.

«После создания Союза казачьей молодежи у нас пошел поток, огромнейший поток предложений, заявлений от родителей, которые хотят, чтобы как можно больше открывалось казачьих классов, они хотят изучать историю, культуру, обычаи казачьего народа. Мы серьезно пошли вперед», — сказал атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

В следующем году уже больше 1 тыс. школ по всему краю будут охранять казаки. Пока что лучше всего с этой задачей в Майкопском отделе справляется Апшеронское общество. Желающих отдать своих детей в специализированный класс в районе с каждым годом становится все больше.

«В этом году у нас среди первоклассников на поступление в казачьи классы уже был некий конкурс. То есть родители приходили, серьезно, приходили и просили, чтобы их детей устроили в казачий класс», — отметил помощник атамана Апшеронского общества Кубанского казачьего войска Александр Малюгин.

Сейчас общее количество учащихся казачьих классов на территории отдела — более 4 тыс. человек. Апшеронской школе № 13 одной из первых в крае был присвоен статус «казачья». На хорошем уровне в отделе и организация поминовений, в них участвует много молодежи.

«Есть ряд моментов, которые нам не удалось решить за эти четыре года. Это связано с различными факторами. Но думаю, хуже мы не станем, а над чем потрудиться еще есть — это и увеличение классов, и привлечение казачьей молодежи», — пояснил атаман Майкопского отдела Кубанского казачьего войска Александр Данилов.

Завершилась встреча награждением. Николай Долуда наградил лучших нагрудными крестами «За заслуги перед кубанским казачеством», вручил грамоты и присвоил чины.

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