В Адыгее проведут историческую реконструкцию освобождения от фашистов

В Адыгее на территории аула Пчегатлукай 18 февраля состоится военно-историческая реконструкция.

Мероприятие приурочено к 74-й годовщине освобождения Адыгеи от немецко-фашистстких захватсиков. Оно начнется в 13:00 недалеко от Краснодарского водохранилища.

Во время реконструкции будут использовать охолощенное оружие, макеты, минометы, мототехнику, устроят имитацию взрывов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в краснодарском клубе военно-исторической реконструкции «Взвод».

В акции примут участие реконструкцторы из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Адыгея. Всего более 100 человек.

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