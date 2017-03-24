В Адыгее проведут Межрегиональный фестиваль казачьей культуры

В поселке Тульском Республики Адыгея 27 и 28 мая пройдет XXVI Межрегиональный фестиваль казачьей культуры.

В нем примут участие творческие коллективы из Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского и Краснодарского края, Северной Осетии, Калмыкии и Карачаево-Черкесии. Ожидается, что на фестиваль приедет народный ансамбль казачьей песни «Воля» из Южно-Сахалинска.

Планируется, что в первый день пройдет конкурс взрослых исполнителей и научно-практическая конференция. В парке поселка откроют выставку казачьего подворья, на открытой площадке выступят творческие коллективы.

Затем участники фестиваля проведут выездные концерты в населенных пунктах Адыгеи и Кубани. В Городском парке культуры и отдыха Майкопа пройдет «Хоровод дружбы».

Во второй день фестиваля организуют конкурсы детских творческих коллективов и казачьих подворий, а также выставки декоративно-прикладного искусства.

Для всех участников мероприятия проведут туристические поездки по достопримечательностям Майкопского района, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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