В Адыгее расширят часть трассы Майкоп — Армавир

Планируется, что реконструкцию дороги Р217 «Кавказ» проведут до 2019 года.

Проект предусматривает расширение более 10 км трассы на подъезде к Майкопу со стороны Армавира. Запланировано строительство трех транспортных развязок и двух съездов.

Работы начали около месяца назад. Дорожники уже расширили участок, ведут работы на месте будущих развязок.

«Следующим шагом должно стать строительство путепровода на въезде в город. Мы планируем построить объездную дорогу вокруг Майкопа. Она соединит Армавирскую трассу с дорогой, которая ведет на Туапсе», — пояснил временно исполняющий обязанности главы Адыгеи Мурат Кумпилов.

Всего на реконструкцию трассы Р217 собираются потратить около 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Главгосэкспертиза одобрила строительство развязки на въезде в Майкоп. Ее стоимость составит 1,79 млрд рублей.

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