В Адыгее шесть человек выпили суррогатный алкоголь, трое скончались

Тела троих жителей Ростовской области обнаружили 30 октября в частном доме в станице Даховской. Их знакомых — еще троих человек — госпитализировали.

По данным пресс-службы СУ СКР по Адыгее, в Майкопском районе, предположительно суррогатом алкоголя, отравились шестеро приезжих.

В республиканском Минздраве уточнили, что состояние троих отравившихся — это жительница Ростовской области и двое мужчин из Воронежа — стабильно тяжелое. Пострадавшие рассказали, что пили самодельную настойку, которую привезли с собой в Адыгею, сообщает «Интерфакс».

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