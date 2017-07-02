В Адыгее танкисты провели учебные стрельбы

В учениях на полигоне Майкопском участвуют танкисты российской военной базы в Абхазии.

Более трех недель военнослужащие решают различные огневые задачи, в частности, ведут стрельбу из пушек танков Т-72Б3 с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, поражают воздушные цели из крупнокалиберного пулемета «Корд».

Механики-водители выполняют упражнения по вождению танков в условиях труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий.

Не менее 20 часов комплексных занятий по вождению боевых машин и более 20 часов огневой подготовки отводится на каждый экипаж в ходе полевого выхода. Каждое второе занятие проводится в ночное время.

В завершение полевого выхода с танковыми подразделениями отработают действия при различных видах боя, а также проведут стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника.

В полевом выходе принимают участие около 100 танкистов соединения, задействовано около 30 единиц военной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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