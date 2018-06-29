В Адыгее участникам конкурса «Лидеры России» предложили работу в органах власти республики

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с жителями республики, которые показали достойный результат на Всероссийском конкурсе «Лидеры России».

Никита Кулейкин стал одним из 300 финалистов конкурса, а Павел Долгов, Роман Ермолин, Вреж Мегрикьян, Заур Мугу и Константин Щербаков смогли дойти до полуфинала.

Во встрече с конкурсантами приняли участие руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, а также и сотрудники ведомства, курирующие вопросы внутренней и кадровой политики.

Кумпилов подчеркнул, что готов предоставить возможность каждому из приглашенных реализовать себя в системе органов государственной власти республики.

«Ваш интеллектуальный потенциал, положительная мотивация, полученная на всероссийском конкурсе «Лидеры России», а также стремление действовать — востребованы в Республике Адыгея. Я очень рассчитываю, что все это позволит приумножить уже имеющиеся достижения в различных сферах жизни. Данный конкурс показательный, потому что в полной мере позволяет реализовать принцип социального лифта в обществе. Благодаря своим профессиональным знаниям и навыкам молодые и целеустремленные граждане имеют возможность добиваться ярких результатов в жизни», — сказал глава республики.

Кумпилов также отметил, что президент России Владимир Путин ставит перед регионами задачи по формированию кадрового резерва и созданию системы, позволяющей гражданам повышать профессиональный уровень и социальный статус благодаря своим личным деловым качествам.

Никита Кулейкин использовал грант на обучение в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС при президенте РФ по программе МВА для руководителей «Экономика и финансы». Он поблагодарил главу Адыгеи за оказанное ему внимание и рассказал о том, что в ближайшее время переходит работать на должность заместителя руководителя южного филиала крупной топливно-энергетической компании.

Вреж Мегрикьян и Заур Мугу также поблагодарили главу республики за оказанное внимание и отметили, что пока не готовы менять свою сферу деятельности. Остальные конкурсанты выразили желание попробовать реализовать свой потенциал в системе госорганов республики.

Константин Щербаков получил предложение занять должность заместителя председателя комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ. Павлу Долгову предложили пройти конкурс на замещение должности ведущего консультанта в управлении по взаимодействию с федеральными органами власти и внутренней политике администрации главы РА и КМ РА. Кандидатура Романа Ермолина рассматривается для назначения на должность руководителя ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки».

В завершение встречи Мурат Кумпилов пожелал всем конкурсантам успешной реализации намеченных целей и отметил, что их пример во многом показательный, так как мотивирует молодежь к лидерству, эффективной работе и активной жизненной позиции, сообщает пресс-служба главы Адыгеи.

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