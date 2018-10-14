В Адыгее участники свадебного кортежа устроили стрельбу

Это произошло 13 октября в поселке Яблоновском в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Видеозапись, на которой слышны звуки со стороны свадебного кортежа, похожие на выстрелы, разместили в одной из социальных сетей. На записи запечатлена улица и автомобили, некоторые с развевающимися зелеными флагами идут на обгон.
«Сотрудники полиции Тахтамукайского района Адыгеи по этому факту проводят проверку, видео изучается», — рассказал официальный представитель МВД по республике Адынгея Байзет Гомлешко.
Видео просмотрели уже более 48 тыс. человек, около 260 прокомментировали, сообщает ТАСС.
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