В Адыгее ужесточил наказание мужчине, укравшему медали у ветерана

Верховный суд республики изменил наказание с условного на реальное.

Мужчине назначили один год и семь месяцев колонии-поселения с ограничением свободы на шесть месяцев.

В 2016 году 25-летний местный житель в составе ремонтной бригады делал ремонт в доме ветерана Великой Отечественной войны, который неоднократно рассказывал о своих боевых заслугах и наградах. Когда пожилого человека не было дома, рабочие похитили его медали. Собираясь на очередное памятное мероприятие, ветеран обнаружил пропажу. В ходе следствия большинство медалей вернули.

Уголовное дело в отношении второго рабочего направлено на новое рассмотрение в районный суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

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