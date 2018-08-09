В Адыгее в ДТП попал автомобиль ГИБДД, пострадали двое полицейских

Авария произошла 8 августа на перекрестке улиц Коммунистической и Пролетарской в Адыгейске.

По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2115 отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Адыгея и Hyundai Solaris. После столкновения патрульная машина съехала с проезжей части дороги и врезалась в стену здания.

В результате аварии двое полицейских получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Кроме автоинспекторов в ДТП никто не пострадал.

По факту аварии в СУ СК России по Республике Адыгея проводят проверку, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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