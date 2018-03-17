В Адыгее в ДТП попал патрульный автомобиль ГАИ

Авария произошла 17 марта около 7:30 на пересечении улиц Хакурате и Жуковского в Майкопе.

По предварительным данным, водитель «Газели» при совершении поворота не убедился в его безопасности и допустил столкновение с патрульным автомобилем ВАЗ-2115 Госавтоинспекции МВД по Республике Адыгея.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили двое инспекторов дорожно-патрульной службы. Водитель и пассажиры «Газели» не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД Республики Адыгея.

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