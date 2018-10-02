В Адыгее в ДТП с мотоблоком погибли двое, пострадал ребенок

Авария произошла 1 октября около 19:00 на трассе возле станицы Дондуковской в Гиагинском районе.

По предварительным данным, 38-летний житель Краснодарского края ехал за рулем Honda Accord и врезался в попутный мотоблок.

В результате ДТП погибли два человека: водитель мотоблока и его пассажир. Еще один пассажир мотоблока — 12-летний — получил травмы. Также в аварии пострадал пассажир иномарки.

По факту ДТП в отделе полиции по Гиагинскому району проводят проверку, по окончанию которой примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба МВД РФ по Республике Адыгея.

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