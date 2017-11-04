В Адыгее в празднике в честь Дня народного единства приняла участие делегация Кубани

В Майкопе в праздничном шествии и торжественном митинге приняли участие глава республики Мурат Кумпилов и председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

На мероприятия были приглашены депутаты Государственного Совета — Хасэ и ЗСК, руководители федеральных и республиканских ведомств, ветераны войны и труда, представители общественных и религиозных организаций.

«Именно духовное единение позволило нашим предкам преодолеть смуту, изгнать врага и создать великую страну, раскинувшуюся от Балтики до Тихого океана. России удалось сплотить вокруг себя многие народы, которые живут в мире и согласии», — сказал спикер ЗСК.

Бурлачко отметил, что взаимоотношения Кубани и Адыгеи являются примером добрососедства и единства.

«На наших землях перемешались и стоят бок о бок русские поселки, черкесские аулы, казачьи станицы. Их жители говорят на разных языках, исповедуют различные религии. Но, главное, мы едины», — пояснил он.

По словам председателя ЗСК, сейчас Россия переживает непростые времена. Есть силы, заинтересованные в ослаблении и расколе страны.

«Мы должны противостоять таким планам, ответить главным оружием — сплоченностью и единством», — добавил Бурлачко.

Митинг продолжился концертом творческих коллективов Адыгеи и Кубани, сообщает пресс-служба ЗСК.

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