В Адыгее в реке Белой утонул восьмилетний ребенок

Трагедия произошла 9 августа в Гиагинском районе.

В 18:28 поступило сообщение, что из реки Белой в районе аула Бжедухабль местные жители извлекли тело мальчика.

«Личность ребенка установлена. Он 2009 года рождения, проживал в ауле Бжедухабль. Обстоятельства случившегося выясняются», — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Адыгея Мурат Хутыз.

По его словам, с начала года это второй случай гибели детей на воде. В прошлом году за аналогичный период утонули три ребенка.

Всего с начала года в республике утонуло 11 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Адыгее.

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