В Адыгее ветер сорвал часть крыши школы

Это произошло днем 21 марта в школе №3 в станице Абадзехской Майкопского района. Пострадавших нет.

Порывы ветра достигали 20 м/с.

«Часть крыши площадью 500 кв. м сорвана ветром на переходе между двумя зданиями школы. Это произошло днем, шли уроки, и никто из детей и учителей не пострадал. Мы с главой Майкопского района Алексеем Петрусенко провели на месте происшествия совещание, определили дорожную карту работ. Наша задача — в течение полутора недель, пока будут длиться каникулы, навести порядок и восстановить крышу», — рассказал министр образования и науки республики Анзаур Керашев.

Средства на ремонт выделят из резервного фонда главы республики, проект распоряжения подпишут 22 марта. Министр добавил, что подрядчик начнет работы в тот же день, детей с 21 марта отправили на каникулы.

Школу №3 в станице Абадзехской построили в 1970 году, сегодня в ней учатся 430 детей, сообщает ТАСС.

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