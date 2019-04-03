В Адыгее военнослужащему дали 1,5 года дисбата за сломанную сослуживцу челюсть

Инцидент произошел 11 декабря 2018 года в войсковой части № 11707, дислоцированной в поселке Краснооктябрьском в Адыгее.

По данным следствия, в 19:30 в казарме военнослужащий ударил рукой по лицу сослуживца из-за того, что тот поинтересовался его личностью и не пропустил в центральном проходе казармы. В результате пострадавший получил закрытый перелом нижней челюсти, гематому и баротравму правого уха с повреждением барабанной перепонки. Повреждения квалифицировали как вред здоровью средней тяжести, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе военного СУ СК РФ по Южного военному округу.

В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства, сопряженное с причинением средней тяжести вреда здоровью.

Майкопский гарнизонный военный суд назначил подсудимому наказание в виде 1,5 лет содержания в дисциплинарной воинской части.