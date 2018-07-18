В Адыгее возбудили дело о похищении 25-летнего парня

Об этом 18 июля сообщили в республиканском СКР.

По данным следствия, 17 июля около 7:00 трое неустановленных лиц находились около магазина в поселке Тульском Майкопского района. Действуя группой лиц по предварительному сговору, они похитили 25-летнего местного жителя.

Возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ о похищении человека, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений, совершенное организованной группой.

По уголовному делу проводят следственные действия, устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Адыгее неизвестные в камуфляже похитили 25-летнего парня. Они насильно усадили его в Ford Focus с номерными знаками Краснодарского края, после чего уехали.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник