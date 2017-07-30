В Адыгее возбудили дело по ДТП, в котором погибли женщина и ребенок

Фигурантом уголовного дела стал водитель иномарки, который 29 июля в Адыгейске на пешеходном переходе насмерть сбил двух человек.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 264 УК РФ, 27-летний водитель задержан.

Также полиция установила личность погибшей женщины, ей оказалась 66-летняя местная жительница. Она являлась бабушкой погибшей двухлетней девочки, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Адыгее 29 июля водитель иномарки насмерть сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

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