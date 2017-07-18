В Адыгее возле пруда нашли тело мужчины со следами насильственной смерти

Возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

По данным следствия, 16 июля около пруда «Аэроромовский» в станице Гиагинской Гиагинского района у жилой постройки обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений.

Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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