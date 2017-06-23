В Адыгее выпускница сдала медаль после жалобы одноклассницы

После проверки инцидента уволили руководителя управления образования Тахтамукайского района, а директору школы объявили выговор.

Комиссия минобрнауки проверила заявление выпускницы школы №1 Тахтамукайского района о несправедливо полученной ее одноклассницей медали «За особые успехи в учении». Во время проверки установили, что руководитель районного управления образования нарушила ФЗ 273 «О противодействии коррупции», поскольку не сообщила о конфликте интересов во время проведения ЕГЭ.

Чиновница не имела права находиться в качестве организатора ЕГЭ вне аудитории на том же пункте проведения единого госэкзамена, где проходила испытание ее дочь. Приказом главы района женщину уволили с должности. Свою медаль девушка решила добровольно сдать, о чем написала заявление на имя директора школы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе главы Республики Адыгея.

«Педсовет школы и родительский комитет приняли решение удовлетворить заявление девушки. Кроме того, в связи со сложившимися ситуацией и по этическим соображениям директору СОШ №1 Тахтамукайского района объявлен выговор», — сказал министр образования и науки Республики Адыгея Анзаур Керашев.

Проверка документации в школе продолжается.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», на выпускном вечере в Тахтамукайском районе одна из награжденных медалью школьниц заявила, что ее одноклассница незаслуженно получила медаль из-за того, что она — дочь чиновника в районной системе образования. После этого в министерстве образования и науки Республики Адыгея создали специальную комиссию для проверки работ медалистов.

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