В Адыгее высадили 500 саженцев краснокнижного колхидского самшита

Кустарники посадили на участке площадью 5 тыс. кв. м у реки Цица в лесничестве Майкопского района.

Акция прошла во время республиканского молодежного образовательного форума «Фишт 2.0». Волонтеры высадили 500 саженцев колхидского самшита.

Первый эксперимент по высадке самшита прошел в апреле. Тогда высадили 300 саженцев. Отмечается, что практически все растения прижились и не были уничтожены насекомыми.

Колхидский самшит включен в Красную книгу Грузии, Азербайджана, России, а также Республики Адыгеи и Краснодарского края, сообщается на сайте «Центр природы Кавказа».

Материал о том, как пытаются сохранить самшит в Апшеронском районе, читайте здесь.

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