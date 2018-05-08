В Адыгее выявлены клещи, которые переносят анаплазмоз

Из соседнего региона они могут перебраться на Кубань. Укус таких клещей в некоторых случаях может привести к летальному исходу.

Однако жители Краснодарского края могут быть спокойны. Сотрудники Роспотребнадзора уже исследовали более чем 5,5 тыс. клещей, от 63 из них пострадали люди. Ни в одном случае анаплазмоз не зафиксирован. Однако сезон активности этих членистоногих сейчас в самом разгаре, и нужно быть осторожными.

«Мы до начала активности клещей проводим большую профилактическую работу, акарицидные обработки. То есть обрабатываются определенные площади. Это в основном оздоровительные и медицинские учреждения, парковые зоны», — рассказала начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Сафиет Тешева.

Этой весной почти 800 жителей края обратились за медицинской помощью после укуса клещей, половина из них дети. Чтобы защититься от паразитов, необходимо придерживаться элементарных правил безопасности, которые рекомендуют врачи: при выезде на природу надевать максимально закрытую одежду, а после прогулки тщательно осматривать тело. Если укуса клеща не удалось избежать, нужно как можно скорее обратиться к врачу.

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