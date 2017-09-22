В Адыгее за поборы с пациентов осудили бывшего главврача больницы

По данным следствия, мужчина злоупотреблял своими полномочиями и получал деньги за палаты повышенной комфортности.

Суд установил, что главврач республиканской клинической инфекционной больницы самовольно издал приказ, в котором назначил ответственных за незаконное взимание с пациентов платы под видом добровольного пожертвования. В итоге 257 тыс. рублей, полученные от пациентов с начала 2016 года до июля 2017 года, в кассу учреждения не поступили, мужчина распорядился ими по своему усмотрению. Возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

«Майкопский городской суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в учреждениях системы здравоохранения сроком на три года», — рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Республики Адыгея Анастасия Шишкина.

Суд принял во внимание смягчающее обстоятельство, при этом главврач утверждал, что собирал деньги за палаты повышенной комфортности для того, чтобы привести в соответствие здание больницы.

Ранее медик был признан виновным в совершении административного правонарушения, связанного с нарушением требований закона «О противодействии коррупции» и был оштрафован на 20 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин 30 августа указал на жалобы жителей о продаже койко-мест в стационарах в Адыгее.

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