В Адыгее за поджог сельской администрации будут судить местного жителя

Прокуратура Гиагинского района направила в суд уголовное дело об уничтожении имущества в здании администрации.

По версии следствия, ночью 18 сентября 2017 года житель Кошехабльского района через незапертое окно проник в здание администрации Дондуковского сельского поселения и поджег имущество. Ущерб составил 1,5 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершено, материалы дела передали в суд.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

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