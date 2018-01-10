В Адыгее за серию квартирных краж будут судить двоих краснодарцев

В полиции в январе завершили расследование уголовного дела по 14 эпизодам квартирных краж.

В полицию в конце 2016 года начали поступать сообщения от жителей Тахтамукайского и Теучежского районов о квартирных кражах. Злоумышленники проникали только в квартиры, расположенные на первых этажах зданий. Для этого они взламывали окна, а внутри помещений никаких следов не оставляли. Добычей воров становились драгоценности и деньги. Общий ущерб составил более 2 млн рублей.

Подозреваемых задержали летом 2017 года во время тщательно спланированной спецоперации. Ими оказались двое жителей Краснодара в возрасте 30 лет и 41 года. По всем фактам краж возбудили уголовные дела. Всего краснодарцев обвиняют в 14 эпизодах.

Во время расследования выяснилось, что мужчины приезжали в Адыгею, присматривали квартиры, следили за их хозяевами.

Материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Адыгея.

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