В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 32-летней женщины

Преступление произошло 9 сентября в станице Смоленской Северского района. Убийца скрылся, его объявили в федеральный розыск. Мужчину задержали 14 сентября.

По версии следствия, вечером 9 сентября 30-летний мужчина встретился с бывшей сожительницей на окраине футбольного поля на улице Мира в станице Смоленской, чтобы поговорить о возобновлении отношений. Женщина ответила отказом, тогда мужчина на почве ревности начал бить ее кулаками по лицу. Пострадавшая упала, после чего мужчина ее задушил. Он перенес тело в канаву и прикрыл ветками деревьев, а сам скрылся.

Местонахождение подозреваемого было установлено на территории Республики Адыгея, где его вечером 14 сентября задержали сотрудники полиции. Мужчину доставили к следователю, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Северском районе в рамках расследования уголовного дела об убийстве местной жительницы объявили в розыск 30-летнего гражданина Республики Узбекистан Бобожонова Иззата Балтабоевича.

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