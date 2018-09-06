В Адыгее задержали троих наркодилеров из Краснодарского края

Преступная группа действовала на территории Майкопа.
Оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность группы, занимавшейся сбытом спайса и «соли». Трое жителей Кубани делали по городу закладки запрещенных веществ.
Во время задержания полицейские нашли у них 46 свертков с порошкообразным веществом. По результатам экспертизы, в пакетиках оказались наркотики.
Злоумышленников заключили под стражу. В их отношении завели уголовное дело. Кубанцам грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Адыгее.
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