Полицейские задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на пожилую женщину.

В полицию 10 января обратилась 81-летняя жительница села Натырбово и сообщила, что на нее напали. На место направили следственно-оперативную группу.

Правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина представился работником одной из коммунальных служб и зашел в дом пенсионерки. Злоумышленник потребовал у женщины отдать деньги, хранящиеся дома. При этом он угрожал ей предметом, похожим на пистолет. Женщина отдала ему 3 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Возбудили уголовное дело. Установили марку автомобиля, на котором он прибыл к дому. Ориентировки направили во все районные отделы полиции Адыгеи и соседние регионы. Через несколько часов машину нашли, водителя задержали. Им оказался 45-летний житель Краснодарского края.

Мужчина признался в преступлении. При досмотре при нем нашли газовый пистолет, его изъяли. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

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