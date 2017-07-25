В Адыгейском энергорайоне выявили 505 фактов хищения электроэнергии

Адыгейский филиал ПАО «Кубаньэнерго» с начала года выявил 505 фактов незаконного энергопотребления. Действия нарушителей нанесли предприятию более 13 млн рублей ущерба.

Энергетики проверили законность подключения энергопринимающих устройств и правильность работы приборов учета электроэнергии потребителей — как физических, так и юридических лиц. По всем фактам хищения энергетики составили акты на бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии, общий объем которого составил более 4,75 млн кВт∙ч, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

По результатам проверок 339 нарушителей возместили ущерб на общую сумму более 2 млн рублей. К административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ привлечены несколько потребителей.

«Кубаньэнерго» напоминает: незаконное энергопотребление недопустимо. Противоправные действия недобросовестных потребителей приводят к серьезным сбоям в работе энергооборудования, нарушению электроснабжения населенных пунктов и социально значимых объектов, а также создают угрозу для жизни и здоровья людей.

С 2016 года ужесточена административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19. КоАП, самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан от 10 до 15 тыс. рублей, на должностных лиц — от 30 до 80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет, на юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей.

Энергетики просят сообщать о фактах хищения электроэнергии по телефону горячей «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52.

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