В аэропорт Сочи прибыло оборудование для «Формулы-1»

В 19 контейнерах находится профессиональное телевизионное и спортивное оснащение, покрышки, колесные диски и форма команд-участниц.

Помимо этапа «Королевских гонок», 27 и 30 сентября пройдут соревнования серии «Формула-2» и GP3. Также гости автодрома увидят авиашоу с участием группы пилотов «Стрижи» и выступление мотокаскадеров, а в дни проведения мероприятия пройдет благотварительный ночной забег. Об этом сообщает пресс-служба организатора гонок.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Гран-при России «Формулы-1» в пятый раз состоится на гоночной трассе «Сочи Автодрома» 28 сентября.

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