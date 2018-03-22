В аэропортах Кубани на час отключат световые табло и рекламу

В Краснодарском крае 24 марта в восьмой раз пройдет экологическая акция «Час Земли».

Аэропорты в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике с 20:30 до 21:30 выключат световые табло на площадях, входах в терминалы, крышах зданий. Кроме того, будет полностью отключена световая реклама, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Базэл Аэро».

Объекты, необходимые для обслуживания пассажиров, обеспечения авиационной безопасности, а также взлетно-посадочных операций будут работать в штатном режиме.

«Час Земли — 2018» будет проходить под лозунгом «Голосуй за природу». Акция направлена на привлечение внимание жителей планеты к проблемам климата и экономии электроэнергии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре во время экологической акции на час отключат уличную подсветку зданий. В Динском районе 24 марта на час выключат подсветку администрации.

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