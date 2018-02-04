В аэропортах Кубани сократилось число рейсов, задержанных из-за снегопада в Москве

С пассажирами работают представители авиакомпаний.

«В связи с непогодой в московских аэропортах в расписании аэропортов Краснодарского края возникли изменения. По данным на 18:00 на прилет и вылет задержаны 16 авиарейсов. В аэропорту Краснодара задержано пять московских рейсов. В аэропорту Сочи ожидается на прилет и вылет семь самолетов. Время ожидания вылета составляет около двух часов от запланированного. В аэропорту Анапы задержано четыре рейса», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Базэл Аэро».

Статус своих рейсов пассажиры могут уточнить на онлайн-табло аэропортов и в справочной службе по номеру телефона 8 (800) 301-19-91.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 февраля около 150 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за непогоды.

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