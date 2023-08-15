В аэропортах внедрят дистанционную систему таможенного контроля

Узбекистан Внесение изменений в постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 октября 2017 года №814 «Об утверждении положения о порядке применения двухполосной системы в пунктах пропуска через таможенную границу Республики Узбекистан Республики Узбекистан», направленных на упрощение таможенного администрирования и внесение дополнений».

Согласно этому законодательство в области таможенных процедур будет взаимно согласовано. Существующая двухполосная система в направлении вылета международных аэропортов будет упразднена и будет внедрена дистанционная система таможенного контроля.