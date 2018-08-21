В аэропорту Анапы пьяный пенсионер ударил полицейского

Районный суд вынес приговор в отношении дебошира.
Следствие и суд установили, что младший инспектор транспортной полиции в накопительном зале первого терминала аэровокзала обратил внимание на нетрезвого пожилого мужчину. Правоохранитель потребовал пройти с ним в дежурную часть. В ответ пьяный пассажир пнул полицейского по голени.
В суд была предъявлена видеозапись преступления, сделанная установленной в терминале видеокамерой, и заключение судебно-медицинского эксперта об ушибе мягких тканей ноги потерпевшего.
Пенсионер полностью признал свою вину и попросил назначить ему наказание без проведения судебного разбирательства. Оказалось, что мужчина ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства и является инвалидом третьей группы.
Суд приговорил пенсионера к штрафу в размере 80 тыс. рублей. Судебный акт вступил в законную силу, пишет газета «Анапское Черноморье».
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту