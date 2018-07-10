В аэропорту Анапы за полгода обслужили около полумиллиона пассажиров

Пассажиропоток увеличился на 12% по сравнению с показателями 2017 года.

За шесть месяцев было зарегистрировано 487 тыс. 959 человек. Из Анапы вылетело 2 тыс. 424 самолетов. Объем обработанных грузов и почты превысил 351 т.

В летнем расписании полетов аэропорта открыто более 40 направлений. Перелеты обеспечивают 18 авиакомпаний. География маршрутов охватывает все регионы России. На карте полетов в Анапу расположены Апатиты, Архангельск, Екатеринбург, Ижевск, Красноярск, Липецк, Мурманск, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Пенза, Самара, Сургут, Томск, Уфа, Челябинск, Ярославль, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник