В аэропорту Бен-Гурион прошла акция протеста.

Один Несколько сотен протестующих собрались перед главным входом в пассажирский терминал тель-авивского аэропорта Бен-Гурион в знак протеста против судебной реформы правительства.>

Сотрудники правоохранительных органов применили силу и не пустили протестующих к дверям терминала. Протестующие столкнулись с правоохранителями возле аэропорта.

Израильская полиция сообщила об аресте четырех антиправительственных протестующих во время акции протеста в аэропорту Бен-Гурион.

Сотни граждан перекрыли дорогу, ведущую в портовый город Хайфу в понедельник, 3 июля, в знак протеста против неоднозначной судебной реформы правительства Нетаньяху. Между активистами и полицией произошли столкновения.

Планы реформирования судебной системы Израиля были объявлены в декабре 2022 года новым коалиционным правительством Биньямина Нетаньяху. По мнению сторонников реформы, Верховный суд обладает широкими полномочиями и нарушает принцип разделения властей.

Оппозиция утверждает, что судебная реформа дает слишком много полномочий политикам и разрушает систему сдержек и противовесов. .